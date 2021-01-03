بعد كآبة 2020.. أحداث مُفرحة مرتقبة في العام 2021

رصدت شبكة “سي إن إن”، الأميركية، الأحداث المقبلة التي يمكن أن يشهدها العام الجديد 2021، بعد عام قاسي وصعب على الجميع.

وهنا ننقل لكم الأحداث المتنوعة التي سيشهدها العالم في العام الجديد.

أدت جائحة كورونا، إلى تعليق أولمبياد طوكيو 2020، ومن المقرر أن تُقام في يوليو القادم.

ستعقد المسابقة في شهر مايو القادم، بروتردام في هولندا.

سيهبط المسبار في شهر فبراير القادم، ضمن برنامج استكشاف الكوكب الأحمر.

التوقعات تشيرإلى عدوة الحياة الطبيعية، ستكون في النصف الأخير من هذا العام.

ستنطلق البطولة في فصل الصيف لهذا العام، مع 12 دولة مضيفة

ستُعقد خلال فصل الخريف في الهند بتنظيم المجلس الدولي للكريكيت التي أُجلت عام 2020.

سيصادف الأول من أكتوبر، الذكرى الخمسين لتأسيس عالم والت ديزني وستكشف الحديقة الشهيرة عن الكثير من الأشياء الجديدة التي يمكنك القيام بها.

أفادت “سي إن إن” إن كل الأنظار ستتجه إلى الولايات المتحدة، لمتابعة تولى جو بايدن مهام الرئاسة وستصنع نائبته كامالا هاريس التاريخ عندما تتولى منصبها كأول امرأة وأول امرأة ملونة تشغل وظيفتها.

من المفترض سيبدأ مسلسل “الأصدقاء”، الذي طال انتظاره في شهر مارس القادم، وهو المسسل الذي تعمل عليه شبكة Netflix على تطوير نسخة حية من الرسوم المتحركة الكلاسيكية Cowboy Bebop.

العديد من الأفلام التي ستُعرض ومنها فيلم جميس بوند “لا وقت للموت”، إضافة إلى “وحوش رائعة جديدة”، و”الأرملة السوداء”.

سيشارك الممثل المعروف “توم كروز”، في فيلم روائي يتم تصويره في الفضاء الخارجي بمساعدة إيلون ماسك ووكالة ناسا، أي بالمعنى الحرفي للكلمة، ستكون رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.

انطلاق ظاهرة “الحاضنة العملاقة”، التي تحدث مرة كل 17 عاماً وتشمل ميلاد المليارات من حشرات “سيكادا” – أو ما يعرف بزير الحصاد- وعلى الرغم من طنينها المزعج فإن التعرف على تلك الحشرات يعد فرصة استثنائية لعدم تكرارها بهذا الشكل كثيراً.

تعمل اليابان وكوريا الجنوبية على الجيل السادس من شبكات المحمول والذي سيساعد على تحسين العمل والتعليم عن بُعد.

ستكون تقنية الذكاء الصناعي في عام 2021 منتشرة بشكل كبير، في مساعدة الشركات على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن سلوك العملاء.

تكثف شركات مثل “Walmart” و”Amazo” و”UPS” العمل على الطائرات من دون طيار، لذلك لا تتفاجأ إذا بدأتَ تستلم طروداً عن طريق تلك الطائرات.

حكم ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية تعبتر الأطول في تاريخ بلادها، وفي عام 2021 ستحتفل ببلوغها عامها الـ95 بحلول عيد ميلادها في 21 أبريل

من المتوقع عودة الفرقة الغنائية الشهيرة “Spice Girl” فيما يخطط مطربون مشهورون لإقامة حفلات مثل سيلين ديون.

العديد من المطربين، مثل إيفين سين وأديل، أكدوا أنهما سيصدرون ألبومات في 2021.

وأنهت “سي إن إن” تقريرها بهذه الجملة “من فضلك 2021 دعنا نحصل على هذا”، وفقا لما نقلته صحيفة الشرق الأوسط.

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