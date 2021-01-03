 مركز “أحكيلي”.. تجربة تونسية الأولى من نوعها في المنطقة

نجحت التونسية لمياء شوك، في تأسيس مركز “أحكيلي”، أول مشروع من نوعه في تونس وشمال أفريقيا، لتقديم استشارات طبية نفسية عن بعد.

وبالرغم من أزمة انتشار فيروس كوورنا، واصلت الناشطة التونسية، نشاطها وطموحها، بعد معاناتها مع نوبات صرع تنتابها وهي وحيدة.

وتكشف لمياء، في حديثها لوكالة الأنباء الألمانية، هدف المركز، وهو توفير الإحاطة النفسية والمتابعة عن بعد لمن يحتاجونها دون الحاجة إلى حجز موعد مسبق مع طبيب أو تكبد عناء التنقل.

وأوضحت لمياء شوك، “بدأت الفكرة من تجربة خاصة عايشتها. كنت أعاني من مرض خطير ومزمن سبب لي نوبات خوف متواترة.. كان السؤال الذي يتبادر إلى ذهني بشكل دائم هو لماذا لا يكون هناك شخص يمكن التعويل عليه في تلك اللحظات الصعبة”.

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