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دراسة علمية تكشف تأثير الألوان على الإنسان

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد مدير المعهد الأميركي للبحوث الحيوية والاجتماعية، الدكتور ألكسندر شاوس، على العلاقة بين الحالة النفسية للإنسان والألوان من خلال نظريته.

وبحسب نظريته، فإنها تقول إن الطاقة اللونية تتداخل مع الغدد النخامية والصنوبرية، عبر الهرمونات وتؤثر على العمليات الفسيولوجية التي تتحكم في الحالة المزاجية، وهو ما يجعل الاستخدام الصحيح للألوان أحد أبرز وسائل رفع معدلات التعلم.

وكشفت دراسة كندية نشرتها مجلة “ساينس”،  الأميركية أن اللون الأحمر يحفز الانتباه خصوصا في المهام المرتبطة بالذاكرة، وعن اللون الأزرق فإنه يشجع على الإبداع.

وذكرت “جولييت زهو” وهي تدرس مادة التسويق بجامعة بريتيش كولومبيا في غرب كندا، إن اللون الأحمر يحسن الأداء واليقظة أثناء إنجاز المهام التي تستدعي الانتباه، نظرا إلى أن هذا اللون يرتبط في الذهن بالإشارات الضوئية للمرور وحالات الطوارئ والخطر، وفقا لما نقلته صحيفة العرب اللندنية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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