نجوم الفن ينعون صاحب “البرئ” و”المنسي” وحيد حامد

نعت السفارة الأمريكية بالقاهرة، رحيل الكاتب الكبير والمؤلف وحيد حامد الذى توفى صباح يوم أمس السبت بعد صراع مع المرض.

وأوضحت السفارة الأمريكية، عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي:”نذكر المرحوم العظيم وحيد حامد، شكرًا لك على مساهماتك في فن وثقافة مصر، وعلى مجهودك في محاربة التطرف، سعدنا برؤية تكريمك في مهرجان القاهرة السينمائي قبل أسابيع قليلة، الله يرحمه”.

وأعرب الفنان الكبير عادل إمام، عن حزنه لرحيل وحيد حامد، عبر صفحته على الفيسبوك: “‎اليوم فقدت صديقي وأخي وحبيبي ورفيقي وحيد حامد … خسارة كبيرة للفن المصري و العربي.. الله يرحمك يا وحيد و يدخلك فسيح جناته”.

من جهة أخرى، أعرب الوسط الفني المصري والعربي، عن حزنه لرحيل وحيد حامد، وكتبت الفنانة هالة صدقي “انعي بكل الحزن الاستاذ المفكر والكاتب العظيم وحيد حامد ، اول جندي ضد الارهاب ، خسارته خساره كبيره”.

وعبّرت الفنانة نشوى مصطفى، عن حزنها، وكتبت “البقاء والدوام لله الاستاذ سابنا صاحب القلم الحر والعقل المستنير – صاحب الفكر والرؤية ومحارب الظلاميين — الف رحمة ونور استاذ وحيد حامد”.

ووصفت الفنانة هند صبري، الراحل بأنه ” هو واحدا من أعظم من كتبوا والفوا للسينما العربية عبر الخمسين عاما الماضية حيث عبرت أعماله عن كل قضايا الانسان العربي كما لم يعبر احد.وهو واحدا ممن جعلونا نحب السينما”، وأضافت “شرفت بالعمل في فيلم عمارة يعقوبيان الذي كان من تأليفه وقبلها كنت من عشاق أعماله فقدنا اليوم السيناريست الذي أثر في كل اجيال الوطن العربي على مدى أكثر من 50 عاما.. رحم الله الاستاذ وحيد حامد وخالص العزاء لأخي مروان حامد والأسرة الكريمة وأسرة الفن العربي كله”

ووصف المخرج مجدي الهواري، يوم رحيل الكاتب الكبير وحيد حامد، بأنه ” يوم اخر حزين رحل الوحيد .. حامد وراحت معاه امالنا في المزيد من اعماله.. كان اخر تكريماته بمثابة وداعًا له .. امام كل من يعرف حجم قيمة هذا الرجل . رحل بكلمات ستظل راسخة في اذهاننا وللاجيال القادمة كان اخر ما قاله” انا حبيت ايامي معاكم “.

وودّعت الفنانة إلهام شاهين، الكاتب الكبير، “وداعا أستاذنا .. المفكر و الكاتب العبقرى وحيد حامد .. سنفتقدك كثيرا .. سنقتقد قلمك و أفكارك و مناقشاتك .. تعلمنا منك الكثير .. ربنا يرحمك برحمته الواسعة و يجعل مثواك الجنة .. و يصبر أهلك و محبينك”.

وكتبت الفنانة نسرين أمين، “الله يرحمك يا أستاذ وحيد كان لى عظيم الشرف ان اول عمل لى من تاليفك الرائع احكى ياشهرزادفقدت مصر كاتب و مؤلف و مبدع صاحب فكر عظيم وحيد حامد”.

وكتب المخرج عمرو عرفة “إنا لله و إنا اليه راجعون الصدق و الامانه و الوطنيه عناوين لا تفارق قلم وحيد حامد الله يرحمك يا أعز الناس .. اسئلكم الفاتحة”.

ويعدّ الكاتب الراحل وحيد حامد، من أهمّ الكتّاب الحاليين سينمائيا، وله عدة أعمال فنية ما زالت تُعرض إلى يومنا هذا.

ومن أعماله، أفلام “البرئ” و”طيور الظلام” و”الراقصة والسياسي” و”اللعب مع الكبار” و”المنسي”، وغيرها من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية