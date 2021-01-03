جورج أورويل والصادق النيهوم في ضيافة نادي تنوير للكتاب

أعلنت حركة تنوير، عن جلستها الشهرية، التي ينظمها نادي تنوير للكتاب، ستناقش هذا الشهر، كتابين، مزرعة الحيوان لـ”جورج أورويل” والقرود لـ “الصادق النيهوم”.

وأوضحت الحركة، أن النقاش سيقارن بين الكتابين سواء في الأفكار المتشابهة أو إختلافها، وطريقة المعالجة والأسلوب.

وأشارت حركة تنوير، إلى أن موعد النقاش سيكون يوم20 يناير القام ، وسيكون النقاش منقول عبر البث المباشر لصفحة حركة تنوير، بالتعاون مع صفحة دار الفرجاني ، وسيتم خلال البث إستعراض الكتاب ، مع فتح المجال لجميع القراء لمناقشة الكتاب عبر بثنا المباشر.

وأوضح نادي تنوير للكتاب، بأنه مفتوح للجميع، يمكن طلب الإنضمام إلى النقاش، والظهور في حلقة النقاش على اللايف، عن طريق تقديم طلب عبر صفحته: https://bit.ly/3qvfxt6 أو مراسلته بكل بساطة عبر الرسائل الخاصة.

وأضافت حركة تنوير، أن شركاء نادي الكتاب، هم، موقع ” كتاب صوتي” ، الذي يضم أكبر منصة للكتب الصوتية العربية في العالم، سيكون هناك فرصة لأحد المشتركين معنا في البث، بالفوز بإشتراك مجاني لمدة ثلاثة أشهر مقدمة من الموقع.

ومكتبة الفرجاني ، حي الأندلس، التي تشاركنا البث المباشر للنادي، وكتب للمشتركين معنا كهدايا تشجيعية.

ومكتبة الفرجاني ( لندن )، التي تشاركنا البث المباشر للنادي عبر صفحتها، مع هدايا تشجيعية للمشاركين.

وتابعت الحركة عبر صفحتها على الفيسبوك، “للأستماع لكتاب مزرعة الحيوان جورج أورويل ، موقع كتاب صوتي يقوم بتوفير نسخة سماعية مجانية عبر الرابط : https://bit.ly/3rN51Ov”.

وأوضحت حركة تنوير، أن الكتاب متوفر للشراء في نسخته الورقية في مكتبة الفرجاني ( حي الأندلس )

وختمت الحركة، “سيتم في الجلسة القادمة قبل بدء النقاش السحب على الإشتراك المجاني المقدم من موقع كتاب صوتي لمن أشترك معنا في نقاش الجلسة الأولى”.

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