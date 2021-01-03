منها البلدي وأبو سرة.. أي أنواع البرتقال أفضل لصحتك؟

يتميز البرتقال بفوائده المتعددة لصحة الإنسان، بسبب احتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات التي يحتاجها الجسم، للحفاظ على حالته الصحية، وتقليل فرص الإصابة بالأمراض، ولكن، أي أنواع البرتقال أفضل لصحة الجسم؟يستعرض “الكونسلتو” في التقرير التالي أنواع البرتقال المختلفة، وفوائده لصحة الجسم، بحسب موقع “Health line”.أنواع البرتقال المتعددةالبرتقال السكري: ويتميز بمذاقه الحلو بالمقارنة بباقي الأنواع الأخرى، لذا يتم استخدامه في محلات العصير.

البرتقال أبو سرة: ويرجع سبب تسميته بهذا الاسم إلى لتميزه بوجود فتحة صغيرة تشبه السرة.البرتقال الأحمر: ويتميز ذلك النوع بصغر حجمه، ولونه الأحمر الداكن من الداخل، بسبب احتوائه على كم عالي من مادة الأنثوسيانين التي تتواجد داخل أنواع متعددة من الخضروات والفواكه.البرتقال البلدي: ويتميز ذلك النوع بطعمه الحمضي، وصغر حجمه.أي أنواع البرتقال أكثر فائدة للجسم؟لا توجد اختلافات في القيمة الغذائية التي يحصل عليها الجسم من تناول أي من أنواع البرتقال، حيث تقدم جميعها نفس القيمة الغذائية، والفوائد الصحية.

فوائد البرتقال

فضلًا عن احتواء البرتقال على فيتامين C الذي يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد، له فوائد أخرى، تشمل:

خسارة الوزن الزائد

الرتقال من الفواكه التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من الألياف الطبيعية، التي تساعد على رفع كفاءة الجهاز الهضمي، وتحفيز حركة الأمعاء، كما أنها تساعد على خسارة الوزن الزائد، بسبب أنها تعطي شعورًا بالشبع لفترة طويلة، وبالتالي تقليل الرغبة في تناول المزيد من الأطعمة التي تسبب زيادة الوزن.

خفض ضغط الدم والكوليسترول

تناول كميات مناسبة من البرتقال يساعد على خفض ضغط الدم، وتحسين نسب الكوليسترول بالدم، مما يقلل خطر الإصابة بأمراض الدماغ، والقلب، وانسداد الأوعية الدموية والشرايين، بسبب احتوائه على نسب عالية من مضادات الأكسدة، وعنصر البوتاسيوم.

تحسين نسب السكر في الدم

يساعد تناول البرتقال على خفض نسب السكر في الدم، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف، لذا ينصح لمرضى السكري من النوع الثاني على وجه الخصوص بالحرص على تناوله.

الوقاية من حصوات الكلى

البرتقال من الأطعمة الغنية بحمض الستريك الذي يقلل فرص الإصابة بتكون حصوات الكلى.

علاج طبيعي لفقر الدم

يعتبر البرتقال علاج طبيعي لفقر الدم، فبالرغم من احتوائه على نسبة قليلة من عنصر الحديد المعالج لفقر الدم، إلا أنه يحتوي أيضًا على الأحماض العضوية التي تساعد على امتصاص الحديد الذي يستخلصه الجسم من مختلف الأطعمة المتناولة.

نضارة البشرة

يحمي تناول البرتقال البشرة من الأضرار الصحية التي قد تصيبها، نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، أو تراكم الأتربة والميكروبات، بسبب احتوائه على فيتامين ج الذي يدعم صحة البشرة.

المصدر: الكونسلتو

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