مشكلة طريفة في هواتف سامسونج تحدث بسبب عام 2021

بدأت سامسونج في إطلاق تحديث OneUI 3.0 لعدد كبير من هواتفها، وهو التحديث المبني على أندرويد 11 كما نعلم، ويبدو أن التحديث الجديد يعاني من عيب خطير طبقًا لتقرير صادر عن موقع جالكسي كلَبّ حيث أن التحديث الجديد وبمجرد بداية عام 2021 قام بمسح بيانات من بعض أقسام الإعدادات ضمن الهواتف.

مشكلة في هواتف سامسونج بسبب العام الجديد

التقرير قد ذكر وجود المشكلة في هواتف اندرويد 11 وOneUI 3.0 وخصوصًا هواتف جالكسي S20 وجالكسي نوت 20، وقد تبلورت المشكلة في إعدادات البطارية الخاصة بالهواتف وتحديدًا في الإحصاءات التي يعرضها الهاتف بشكل دوري وبمجرد أن بدأ العام الجديد قامت الهواتف بمسح كافة الإحصاءات السابق تسجيلها في الأيام والأسابيع السابقة!

كما يُمكنك أن ترى من الصورة السابقة فمعدلات الاستهلاك الخاصة بالتطبيقات وباقي المعلومات اختفت تمامًا وظهرت معلومات البطارية بشكل فارغ تمامًا! سامسونج لم تصرّح بسبب هذه المشكلة لكنه متعلق ببداية العام الجديد بالتأكيد نظرًا لاختلاف التواريخ لتكون 2021 بدلًا من 2020! كل عام وانتم بخير.

المشكلة بالطبع طريفة أكثر مما هي خطيرة ومن غير المتوقع أن تستمر هذه المشكلة في التواجد على الهواتف مع مرور الوقت في العام الجديد، كذلك فهذه المشكلة تحدث فقط على الهواتف العاملة بواجهة OneUI 3.0 الأحدث وليست موجودة في الإصدارات الأقدم.