هل يمكن أن تحذف ابل تطبيقاً ما بسبب اسمه من الاب ستور ؟!

هناك أسباب عديدة ومفهومة تجعل ابل تحذف أي تطبيق من متجر الآب ستور مثل انتهاك خصوصية المستخدمين والتجسس عليهم، المحتوى المسيء، القرصنة، وغيرها. لكن هل يمكن لأبل حذف تطبيق ما فقط لأنها ترى أن اسمه غير مناسب؟!

ابل والتهديد بحذف تطبيق أمفيتامين Amphetamine

في واقعة غريبة من نوعها، قامت ابل بإبلاغ مطور تطبيق يدعى أمفيتامين Amphetamine بأنها ستقوم بحذف التطبيق من متجر الاب ستور إن لم يقم بتغيير اسم وأيقونة التطبيق.

تطبيق أمفيتامين Amphetamine هو تطبيق مجاني مخصص لأجهزة ماك متوفر على الاب ستور منذ عام 2014، ومهمته التحكم ببقاء الحاسوب في وضع اليقظة أو النوم (السكون) Awake/Sleep Mode في الأوقات والظروف المختلفة تبعاً لاحتياج المستخدم وتفضيلاته.

التطبيق متاح للتنزيل مجاناً منذ إطلاقه قبل 6 أعوام، ويتم تحديثه باستمرار، وله قاعدة مستخدمين كبيرة، كما حصل على اكثر من 1400 تقييم على متجر الاب ستور، أغلبها إيجابية.

التطبيق تم تسميته على اسم عقار الأمفيتامين وهو عقار منبه للجهاز العصبي المركزي قد يستخدم في علاج بعض الحالات المرضية مثل مرض نقص الانتباه وفرط الحركة ADHD إلا أن الاستخدام الشائع والأوسع له هو تعاطيه بصورة غير قانونية كدواء منشط.

ابل هددت مطور التطبيق بحذفه بحجة أنه يخالف قواعد متجر التطبيقات ويشجع على تعاطي المواد غير القانونية على حد تعبيرها في رسالة البريد الإلكتروني التي تلقاها المطور.

ابل تتراجع عن حذف التطبيق

مطور التطبيق ويليام جوستافسون نشر تفاصيل الواقعة على موقع GitHub كما أنشأ عريضة على موقع Change.org وقع عليها أكثر من 550 مستخدم لدعم بقاء التطبيق على المتجر.

تواصلت إدارة متجر تطبيقات الاب ستور في ابل بعدها مع المطور لتخبره بأن التطبيق لن يتم إزالته وسوف يبقى كما هو وفقاً لتغريدة نشرها المطور على حسابه الشخصي على تويتر!

هل ترى أنه يجب على ابل حذف التطبيقات والألعاب ذات الأسماء التي تراها غير المناسبة؟