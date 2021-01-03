الببغاء الأكثر بدانة في العالم يفوز بلقب “طائر العام” للمرة الثانية

فاز الببغاء الأكثر بدانة في العالم والذي لا يستطيع الطيران بلقب طائر العالم للمرة الثانية بعد منافسة شرسة مع الطيور الأخرى حيث يصل وزنه الى 4 كيلوغرام.

واختار النيوزلندون ببغاء الكاكابو ليكون طائر العام بعد اتهامات و تزوير في التصويت وقالت الصحيفة المختصة بالعلوم والأحياء انه كائن رائع وساحر وهو لا يستطيع الطيران وينشط بالليل ويتغذى على أوراق الأشجار أما رائحة فهي جميلة جداً.

ويتنافس عشرات الطيور في هذه المسابقة للأهميتها الكبيرة في نيوزيلندا، وتهدف في الأساس لتسليط الضوء على معاناة الطيور المهددة بالانقراض.

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