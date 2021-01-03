إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 85 مليون عالمياً وأمريكا تتصدر القائمة

بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 85 مليونا و31 ألفا و519 إصابة ألف، وفقا لموقع “World meters” المختص برصد إحصاءات الفيروس.

وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية الأحد، قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا بأكثر من 20 مليون و905.

وحلت الهند في المركز الثاني بـ 10 ملايين و324 ألف و631 ثم البرازيل بـ 7 ملايين و716 ألف و405، فيما احتلت تركيا المركز السابع بمليونين و232 ألف إصابة بحسب وكالة “الأناضول”.

وبلغ إجمالي وفيات كورونا حول العالم مليونا و844 ألفا و792، والمتعافين 60 مليونا و162 ألفا و137 حتى هذه اللحظة وفقا للوكالة.

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