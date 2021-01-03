100 مليار رسالة ترسل عبر تطبيق “واتس آب” ليلة رأس السنة

كشف موقع “Daily mail” البريطاني عن عدد الرسائل التي أرسلت عبر تطبيق واتس آب ليلة رأس السنة حيث وصل عدد الرسائل الى 100 مليار رسالة لتسجل بذلك أكثر من أي يوم آخر في تاريخ التطبيق.

وارتفعت شعبية التطبيق بطريقة رهيبة خلال السنوات الأخيرة وترجح شركة واتس آب سبب الإرتفاء المذهل بالرسائل أن الأشخاص لم يتمكنوا من الاحتفال مع أحبائهم شخصياَ، ولجأوا إلى هواتفهم لمشاركة أمنياتهم بالعام الجديد مع الآخرين.

وتؤكد شركة واتس آب أنها تستطيع أن تكشف أن الرسائل لم تكن فقط تهاني وتبركة لتوفر نظام التشفير فبها وقالت الشركة أن هذا النظام يضمن للمستخدم انه هو والشخص الآخر فقط يمكنهم قراءة مضمون الرسائل حتى واتس آب لا تستطيع رؤيتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا