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إثر انتشار فيروس كورونا..فتاة تبقى في غرفتها لمدة 265 يوماً

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

عزلت فتاة برازيلية نفسها في غرفتها 265 يوماً إثر خوفها من فيروس كورونا الذي انشر خلال السنة الماضية ولم تفرض حكومة بلادها إجراءات مشددة لتشكيك الرئيس جايير بولسونارو في خطورة الجائحة.

وبدأت باربي 32 سنة في عزل نفسها منذ أن كانت عدد الإصابات في منطقتها لا تتجاوز الـ30 إصابة رغم أن المدارس والمحلات التجارية مفتوحة أمام الناس وتكمل دراستها الجامعية عن بعد بفضل الإنترنت ولا تنوى الإنخراط بالمجتمع إلا بعد القضاء على الفيروس من خلال اللقاح.

وقالت الشابة التي لا تعاني أي أمراض مزمنة في تصريح صحفي”ما يزال فيروس كورونا في الخارج لذلك لن أخرج”، أما من جهة أخرى فيرى معلقون أنها مرتاحة مع أهلها ومتوفر لديها كل شيء لذلك هي متأقلمة مع الأمر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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