تعرف على أفضل مؤقتات المطبخ المُتاحة للشراء في 2021

تُعتبر مؤقتات المطبخ واحدة من الأجهزة الأساسية والضرورية جداً التي يُفضل استخدامها في أي مطبخ لأنها تعمل كمنبه عالي الجودة حيث يُمكن من خلالها اختيار وقت مُعين ليتم التنبيه بعده مباشرة وبذلك يمكنك أن تتجنب حرق الطعام أو عدم تسويته بالقدر الكافي، وتتميز مؤقتات المطبخ بأنها تأتي بشاشات LED و LCD سهلة القراءة لسهولة التحكم كما تأتي بإنذارات عالية لتنبيهك، والآن إذا كنت تود شراء مؤقت لمطبخك ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل مؤقتات المطبخ المتاحة للشراء في مُستهل هذا العام.

أفضل مؤقتات المطبخ المُتاحة للشراء حالياً:

1. Uigos 2 Pack Digital Kitchen Timer

نبدأ هذه القائمة بهذا المؤقت الرقمي الذي يعد خيار أنيق ومناسب للشراء حيث أنه يأتي بتصميم بسيط وبأرقام كبيرة وواضحة لسهولة القراءة تمكنك من قراءة البيانات من مسافات بعيدة كما يأتي هذا المؤقت الرائع مزود بوظيفة تشغيل وإيقاف التشغيل للمساعدة في توفير البطارية الخاصة به ومن مميزات هذا المؤقت أنه يمكنك ضبطه للعد من 99 دقيقة إلى 59 ثانية وهذا نطاق كبير جداً، جدير بالذكر أنه يتميز المؤقت بظهر مغناطيسي وحامل وخطاف قابلان للسحب لسهولة التركيب على الجدران أو الحامل، يبلغ سعر هذا المؤقت 7.99 دولار.

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2. Elegant Digital Kitchen Timer

يُعد هذا الجهاز أحد أفضل مؤقتات المطبخ الموجودة في الوقت الحالي كونه يأتي بتصميم أنيق جداً بجانب أنه مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبالتالي فهو متين جداً، أيضاً هذا الجهاز من الممكن ضبطه لأعلى ولأسفل حتى 99 دقيقة و 50 ثانية ومن أهم مميزات هذا الجهاز أنه يحتوي على ثلاثة أزرار ضغط لسهولة التشغيل وتتضمن هذه الأزرار زر ضبط الدقائق وزر ضبط الثواني وزر التشغيل وإيقاف التشغيل، وللإشارة الجهاز به مغناطيس قوي لتسهيل عملية تثبيته على الأسطح والحوائط والجدران، يبلع سعر هذا الجهاز الرائع 12.95 دولار.

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3. Albayrak Kitchen Timer

لا يختلف هذا المؤقت كثيراً عن المؤقتات الأخرى من ناحية التصميم والقوة فهو أيضاً متين جداً ومصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ كما أنه مقاوم للماء ومقاوم للتآكل وأهم ميزة فيه أنه يأتي بصوت إنذار عالي جداً يقدر بحوالي 70 ديسيبل ويتميز المؤقت أيضاً بتصميم فريد على شكل صحن مما يجعله أكثر من رائع من الناحية الجمالية كما يتميز المؤقت بظهر مغناطيسي قوي لوضعه على الأسطح المعدنية بكل سهولة، والمفاجأة في هذا الجهاز أنه مؤقت ميكانيكي لا يحتاج إلى أي بطارية للعمل، وهذا ما يجعله أحد أفضل مؤقتات المطبخ في الوقت الحالي، يبلغ سعر هذا المؤقت حوالي 11.99 دولار.

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4. Oggi Countdown Stainless Steel

ننتقل الآن لهذا المؤقت عالي التصنيف الذي يأتي من ماركة Oggi التجارية الرائدة في صناعة مثل هذه الأجهزة، يأتي هذا المؤقت بتصميم متين مع سطح خارجي مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وكأي مؤقت آخر فهو يأتي بتصميم مناسب وجذاب يصلح لأي مطبخ، جدير بالذكر أن هذا الأخير يشبه المؤقت السابق حيث يعمل بشكل ميكانيكي أي أنه لا يحتاج إلى بطارية أو شيء من هذا القبيل ومن مميزاته أنه سهل جداً في التنظيف ويمكن استخدامه في أي مكان بخلاف المطبخ، يبلغ سعر هذا المؤقت الرائع على موقع أمازون 12.39 دولار.

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5. FMP Digital 4 Channel

نأتي الآن للجهاز الأغرب من حيث الشكل والأعلى سعراً في هذه القائمة وهو أيضاً عبارة عن مؤقت مطبخ رقمي ذو تصميم تجاري مع عد تنازلي للتنبيه في الوقت الذي تقوم بتحديده، يعمل المؤقت بكفاءة لتتبع أوقات الطهي والخبز والانتظار ومن مميزاته أنه سهل الاستخدام ويتميز بأربعة مؤقتات للعد التنازلي كما أنه يقوم بتسجيل البيانات والمعطيات التي يتم اختيارها على مدار اليوم مع الاحتفاظ بالوصفات والجداول، وشخصياً أرى أن هذا هو الخيار المثالي لمؤقت المطبخ للمطابخ ذات الحجم الكبير، وللإشارة يتميز المؤقت بشاشة سهلة القراءة وجهاز توقيت للعد التنازلي لمدة 10 ساعات، يبلغ سعر هذا المؤقت 53.78 دولار.

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