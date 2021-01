سُم العقرب السائل الأغلى في العالم «القطرة» بـ130 دولاراً

أغلى سائل بالعالم.. “القطرة” بـ130 دولارا واللتر بملايين.

إلى جانب كونه أحد أخطر الحيوانات على وجه الأرض، فإن سم العقرب الذي ينتمي لفصيلة تسمى بـ”مطارد الموت”، يعد أغلى سائل في العالم.

ويبلغ ثمن الغالون الواحد من سم العقرب 39 مليون دولار الغالون يساوي حوالي 3.8 لتر، أي أن الحصول على قطرة واحد ستكلفك 130 دولارا.

ويعود السعر الباهظ للسائل إلى صعوبة الحصول على العقارب نفسها، كذلك عملية استخلاص السم منها، إذ يمكن الحصول على ميليغرام واحد فقط من كل عقرب.

ولجمع غالون من السم، استخلاص السائل من 2.64 مليون عقرب، وفق ما ذكرت شبكة “سكاي نيوز” عن موقع “بيزنس إنسايدر”.

ويقول خبراء في عالم الحيوان، إن لدغة “مطارد الموت” مؤلمة أكثر بـ100 مرة من لسعة نحلة، علما أن سمها يستخدم في تطوير عدد من الأدوية.

فعلى سبيل المثال يرتبط مركب “الكلوروتوكسينات” بالخلايا السرطانية التي تكون بالدماغ والعمود الفقري، الأمر الذي يساهم في تحديد حجم الأورام الخبيثة وموقعها بدقة.

كما استخدم سم العقارب سابقا في محاربة الملاريا، وتم تجريبه مع الفئران لعلاج أمراض العظام، على أمل أن تكشف النتائج عن حلول مستقبلية لأمراض خطيرة تصيب البشر.

