تطبيقات الأسبوع للاندرويد – أفضل التطبيقات وألعاب الأندرويد لتجربها في بدايات 2021

أسبوع آخر ومجموعة أخرى من جديد تطبيقات اندرويد كما وعدناكم في سلسلتنا الممتدة لتطبيقات الأسبوع للاندرويد، قائمة اليوم ستتمحور حول التطبيقات المفيدة ذات الاستخدامات العملية والملموسة، إلى جانب بعض التطبيقات المسلية والممتعة وبالطبع لن ننسى الألعاب! أيضًا لا تنسى افتناء أي تطبيق مدفوع من أولئك المتاحين لفترة محدودة قبل أن ينتهي العرض، أيضًا حاولنا أن نوفر لكم في هذا المقال جديد التطبيقات التي تم إطلاقها مع بداية عام 2021!

تطبيق SayCheese للتحكم في الكاميرا عن بعد



هذا التطبيق المميز هو عبارة عن أداة للتحكم في الكاميرا الخاصة بهاتفك الذكي عن بعد، لذلك فهو مثالي لالتقاط الصور الجماعية بأريحية كبيرة عن بعد، كما أنه يلتقط الصور بأفضل دقة تتيحها كمايرا هاتفك وهو أيضًا يستخدم كتطبيق مراقبة نظرًا لأنك ستكون قادر على رؤية محتوى كاميرا هاتفك في الوقت الحقيقي عن بعد باستخدام هاتف آخر، ونفهم من ذلك أن هذا التطبيق يحتاج هاتفين ليعمل.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Top Nine للانستقرام



هذا التطبيق المميز يكتسب شهرة كبيرة في نهاية كل عام، هذا حيث أنه يتيح لك إنشاء صورة مجمعة تضم أفضل تسع صور موجودة على حسابك على إنستقرام وذلك من حيث التفاعل وعدد الإعجابات التي حصلت عليها تلك الصور، وينشئ لك في النهاية صورة واحدة تضم هذه الصور التسعة لتشاركها مباشرةً على حسابك على إنستقرام وتستعيد الذكريات.

السعر : مجّاني

إضغط هنا للتحميل

لعبة Corner Strike المشتقة من لعبة Counter Strike



هذه اللعبة المميزة هي لعبة إطلاق نيران Shooting مبنية على لعبة كاونتر سترايك المعروفة، اللعبة حديثة الإطلاق وبدأت في تحفيق شعبية في الأيام السابقة، ضمن تجربة اللعب ستلعب في فريق ضد فريق آخر بشكل تكتيكي وممتع.. ننصحك بتجربتها.

السعر : مجانية

إضغط هنا للتحميل

لعبة League of Stickman متاحة مجانًا لفترة محدودة



بالرغم من كونها مدفوعة إلا أن لعبة League of Stickman قد حققت نجاح ضخم من حيث التحميلات والمبيعات، وها هي متاحة مجانًا بمناسبة بداية عام 2021، واللعبة هي لعبة أكشن مع حركة جانبية Side Scrolling وتضم شخصيات عديدة ورسوميات مميزة مع دعم اللعب أونلاين.

السعر : مجّانية لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Taskito لتنظيم المهام وزيادة الانتاجية



يتيح لك هذا التطبيق المجاني تجربة متكاملة في تنظيم المهام وترتيبها وكذلك وضع خطة كاملة ليومك أو لأسبوعك مع متابعتها بشكل مستمر، يتيح لك التطبيق أيضًا تنظيم هذه المهام بشكل احترافي هذا مع إمكانية إدارة مشاريع العمل بفعالية، التطبيق أيضًا يضم عدد ضخم من الأشكال Themes لتختار منها كما أنه يتوفر بلغات عديدة.

السعر : مجاني

إضغط هنا للتحميل

تطبيق للتعارف والدردشة والزواج الأشهر باللغة العربية دردشاتي !

تطبيق دردشاتي من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج بما لا يخالف الشريعة الاسلامية، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي تشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج الحلال، التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل . التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Expense Tracker Premium المدفوع لتتبع المبيعات



أيضًا تطبيق Expense Tracker Premium متاح مجانًا لفترة محدودة، وهو تطبيق ناجح ومميز يساعدك على تتبع نفقاتك وكذلك تتبع رصيدك البنكي والمبلغ الموجود في محظفتك، التطبيق يتيح لك أيضًا تسجيل المدفوعات وجدولتها حتى يذكرك بها!

السعر : مجّاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Energy Notch لاستغلال تلك المساحة المزعجة في هاتفك



مرة أخرى نشارك معكم هذا التطبيق، وكما يظهر من اسمه، يعمل هذا التطبيق المميز على استغلال مساحة النوتش أو الكاميرا الأمامية على شكل ثقب في الشاشة كما يمكنه أن يعرض ألوان RGB كما يمكنك أن ترى بالأعلى في أحوال عديدة مثل امتلاء البطارية أو نقصانها كما يوفّر لك التطبيق أدوات وخيارات متنوعة.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

تطبيق Screen Draw Screenshot الاحترافي للقطات الشاشة



هذا التطبيق المميز يتيح لك التقاط لقطات الشاشة وتسجيل الفيديو لشاشة الهاتف بكل احترافية، كما يتيح لك قصها أو تحويلها إلى PDF إضافة لإمكانية الرسم عليها وإضافة النصوص وحتى تعديلها كصور أو فيديوهات! التطبيق يقدم أداوت احترافية ومتكاملة وهو وبلا شك أفضل من أدوات السكرين شوت التقليدية.

السعر : مجاني لفترة محدودة

إضغط هنا للتحميل

ما رأيك في تطبيقات هذا الأسبوع لاندرويد؟ وهل كان هناك تطبيق تود رؤيته في هذا المقال ولم تره؟ يمكنك دائمًا أن تشاركنا رأيك واقتراحاتك! لا تنسى أيضًا مطالعة أفضل تطبيقات اندرويد للأسابيع الماضية!

