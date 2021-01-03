تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – باقة من التطبيقات المجانية المميزة وعروض متاحة لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق EZAudioCut – لتسجيل وتعديل الصوت

تطبيق مميز للغاية يساعدك على تسجيل الصوت بجودة عالية، كما يساعدك على تحرير وتعديل المقاطع الصوتية سواء المسجلة أو المخزنة على الجهاز عبر إضافة الفلاتر الصوتية وتحسين الصوت وتقليل الضوضاء وحفظ الصوت بالصيغة التي تريد.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Private Photos لحفظ خصوصية الصور قبل مشاركتها

هو تطبيق بسيط وظيفته الأساسية إزالة معلومات الموقع والوقت من بيانات الصورة قبل مشاركتها مع الأصدقاء كأحد وسائل تعزيز الخصوصية، بحيث لا يمكن معرفة متى وأين تم التقاط الصورة من البيانات الخاصة بالصورة المعروفة باسم الميتاداتا Metadata.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجانا

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تطبيق Note Taking Writing لتدوين الملحوظات

هو تطبيق مميز يتيح لك تدوين الملاحظات الشخصية أو الدراسية أو المتعلقة بالعمل سواء كتابةً أو من خلال الرسم والصور أو التسجيلات الصوتية، وترتيب كل ذلك بشكل مميز داخل التطبيق.

السعر : مجاني لوقت محدود

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Weather Widget ويدجت الطقس

إذا كنت قد قمت بتحديث جهازك إلى iOS 14 أو iPadOS 14 بإمكانك إضافة لمسة جمالية على الشاشة الرئيسية من خلال هذا التطبيق الذي هو عبارة عن ويدجت يعرض أحوال الطقس مع الوقت على الشاشة الرئيسية.

السعر : تحميل مجاني

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تطبيق Photoshop Express لتحرير الصور

هو نسخة مخففة وسهلة من تطبيق فوتوشوب الاحترافي لأجهزة الايفون والايباد يحتوي على العديد من الأدوات الرائعة لتعديل الصور مثل التحكم بأبعاد الصورة والألوان وإضافة الفلاتر والتأثيرات اللونية والضوئية وإصلاح الصور كإصلاح العين الحمراء فضلاً على الكتابة على الصور وإضافة الملصقات وحفظ الصورة بالصيغة والجودة التي تريد.

السعر : تحميل مجاني

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متصفح Brave

إذا كنت تتصفح الإنترنت كثيراً وتخشى على خصوصيتك وتزعجك كثرة الإعلانات، ننصحك باستخدام متصفح Brave الي يحتوي على ميزة حجب الإعلانات ومنع التتبع وتوفير استهلاك البيانات أثناء التصفح وتسريع تحميل الصفحات وتطبيق بروتوكول HTTPS على كافة الصفحات لجعل الاتصال آمناً، كما يحتوي على جدار ناري وخدمة VPN لكنها مدفوعة.

السعر : تحميل مجاني