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موظف يهدد رئيسه السابق بالقتل بسبب “طلب صداقة”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غير مألوفة قام الأمريكي كيليب بورتشيك بتهديد رئيسه السابق في الوظيفة بالقتل في حال لم يوافق على طلب صداقته.

وقالت محكمة ولاية نورث داكوتا الأمريكية إنّها وجّهت تهمة جنائية للرجل البالغ من العمر 29 عاماً لأنّه أرسل رسالة رئيسه السابق الذي رفض قبول صداقته قال فيها: اقبل طلب الصداقة أو سأقتلك.

وأشارت المحكمة إلى أنّ كيليب سيمثل أمام المحكمة في 27 يناير الجاري بعدما اتُهم بجنايتي السطو والترويع بسبب هذه الواقعة.

يذكر أن الشرطة المحلية لم تفصح عن اسم الرئيس السابق لكيليب برورتشيك الذي يملك 550 صديقاً على فيسبوك، والذي عمل في عدة شركات آخرها مشغل خطوط في شركة GR لخدمات الطاقة، حيث استمر بالعمل فيها حتى مارس 2020.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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