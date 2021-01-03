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هل يلعب ليوناردو دي كابريو دور سبايدرمان؟

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أشارت مجموعة من التقارير الصحفية لقرب انضمام الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو لفيلم دكتور سترينتج2.

وذكرت التقارير أنّ المفاوضات مع النجم الكبير انطلقت، وأنّ النجم الكبير سيلعب دور سبايدر مان مقنع من عالم آخر في فيلم مارفل المنتظر Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

من جهةٍ أخرى لم يؤكد النجم الأمريكي الخبر، لكنّه أبدى في وقتٍ سابقٍ انفتاحه لأداء أدوار خارقة في لقاءات سابقة.

يذكر أن فيلم مارفل الجديد سيدور حول فكرة السفر عبر الزمن، وسيفتح احتمالية وجود عدة شخصيات لسبايدرمان يقوم بلعبها عدة ممثلين مثّلوا الشخصية في وقتٍ سابقٍ كأندرو جارفيلد، وتوم هولاند الذي سيظهر في دور شرفي يلعب من خلاله شخصية سبايدر مان الأصلي في الفيلم الجديد.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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