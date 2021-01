هل يلعب ليوناردو دي كابريو دور سبايدرمان؟

أشارت مجموعة من التقارير الصحفية لقرب انضمام الفنان العالمي ليوناردو دي كابريو لفيلم دكتور سترينتج2.

وذكرت التقارير أنّ المفاوضات مع النجم الكبير انطلقت، وأنّ النجم الكبير سيلعب دور سبايدر مان مقنع من عالم آخر في فيلم مارفل المنتظر Doctor Strange in The Multiverse of Madness.

من جهةٍ أخرى لم يؤكد النجم الأمريكي الخبر، لكنّه أبدى في وقتٍ سابقٍ انفتاحه لأداء أدوار خارقة في لقاءات سابقة.

يذكر أن فيلم مارفل الجديد سيدور حول فكرة السفر عبر الزمن، وسيفتح احتمالية وجود عدة شخصيات لسبايدرمان يقوم بلعبها عدة ممثلين مثّلوا الشخصية في وقتٍ سابقٍ كأندرو جارفيلد، وتوم هولاند الذي سيظهر في دور شرفي يلعب من خلاله شخصية سبايدر مان الأصلي في الفيلم الجديد.

