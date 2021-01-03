دراسة جديدة تحدد أقل فئات الدم مقاومة للفيروسات

حددت دراسة جديدة قام بها عدد من العلماء أقل فئات الدم مقاومةً للفيروسات، وقال العلماء إنّ فصيلة الدم A أقل الفصائل قدرةً على إنتاج مضاد للفيروسات (الإنترفيرون) بنسبة وصلت إلى 60% في حين عدّوا فصيلة الدم AB أقوى الفصائل بعدما وصل إنتاج الإنترفيرون فيها إلى 92%.

وأشار العلماء إلى أنّ قلة إنتاج الإنترفيرون تزيد خطر الإصابة بالأمراض التي تسببها الفيروسات بمختلف أنواعها.

وأوضح العلماء أنّ فصيلة الدم تلعب دوراً كبيراً في تحديد قدرة الجسم على إنتاج مقاوم الفيروسات (الإنترفيرون) أثناء العدوى الفيروسية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالجهاز المناعي لجسم الإنسان.

يذكر أن الإنترفيرون عبارة عن بروتين تقوم خلايا الجسم بإفرازه لمنع تكاثر الفيروس في داخلها، الأمر الذي يساعد على تقليل انتشار العدوى الفيروسية من خلية لأخرى في الجسم.

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