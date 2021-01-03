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لن تُصدق” عدد رسائل التهنئة في واتساب ليلة رأس السنة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت مجموعة من التقارير الصحفية تحطيم تطبيق واتساب لرقم قياسي جديد في ليلة رأس السنة، بعدما تجاوزت المعايدات والتهاني المرسلة عبر التطبيق الـ100 مليار رسالة منها أكثر من 12 مليار صورة.

وذكرت التقارير الصحيفة أنّ هذا الرقم المرتفع يؤكد ازدياد شعبية التطبيق في العالم، وعدم تراجعه.

واستحوذت المملكة المتحدة القائمة بأكثر من 900 مليون رسالة مرسلة، في حين أرسل الهنود أكثر من 20 مليار رسالة تهنئة بالعام 2021.

وأشارت التقارير الصحفية لصعوبة تحطيم الرقم القياسي المسجل في ليلة رأس السنة الماضية، ورشحت هذه التقارير ليلة رأس السنة القادمة لتحطيم هذا الرقم.

من جانبها قالت شركة واتساب إنّهم لا يستطيعون التأكد من أن جميع الرسائل كانت معايدات بسبب التشفير التام بين الأشخاص والذي يمنع أي شخص باستثناء الشخص المرسل والمستقبل من قراءة الرسالة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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