تسريبات تكشف مواصفات هاتف Moto G Stylus 2021

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من داخل شركة موتورولا الأمريكية عن مواصفات الهاتف Moto G Stylus 2021 الذي تستعد الشركة لطرحه خلال الفترة القادمة.

وقالت التسريبات إنّ الهاتف الجديد سيعمل بمعالج Snapdragon 675، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الأمريكية هاتفها الجديد بشاشة مقاس 6.8 بوصة، ودقة عرض FHD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل، وكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 غيغا بايت قابلة للتوسيع من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستصل مساحة الذاكرة العشوائية لـ4 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير، قلم Stylus، مدخل 3.5 للسماعات، واي فاي وبلوتوث.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الجديد في الأسواق، ولا عن سعره.

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