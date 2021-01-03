جديد آسوس.. لابتوب بتصميم شبيه بالموبايل

كشفت شركة آسوس التايوانية عن لابتوب جديد شبيه بتصميم الموبايل أطلقت عليه Adolbook 13.

وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالج Core i5-1135G7 من شركة إنتل، ونظام تشغيل ويندوز Home 10.

وزودت الشركة التايوانية الحاسوب الجديد بشاشة مقاس 13.3 بوصة، ودقة عرض Full HD.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز من نوع NVME-SSD بسعة 512 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها لـ16 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بسعة 50 واط قابلة للشحن من خلال وحدة الإمداد بالطاقة الموردة بقدرة 65 واط، منفذ USB-C مع دعم Thunderbolt-4، منفذ USB 3.2، منفذ USB 2.0، مخرج HDMI، منفذ 3.5 للسماعات، ومكان لتركيب بطاقة ذاكرة.

يذكر أنّ الشركة التايوانية لم تفصح حتى الآن عن موعد طرح الحاسوب الذي سيصل وزنه لـ1.2 كيلو غرام، ولا عن سعره.

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