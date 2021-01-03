أول ظهور لتيم حسن ووفاء الكيلاني بعد شائعات انفصالهما

شهد عزاء المخرج السوري حاتم علي الظهور الأول للثنائي تيم حسن ووفاء الكيلاني بعد الشائعات التي انتشرت مؤخراً حول انفصالهما عن بعضهما البعض.

حيث شارك تيم بواجب العزاء، وأرسل الثنائي باقة ورد مُوقّعة باسمهما إلى صالة الحسن في أبو رمانة في العاصمة دمشق التي تشهد عزاء المخرج الراحل.

وكانت شائعات كثيرة انتشرت في الآونة الأخيرة حول انفصال الثنائي، حيث قال بعض الصحفيين إن وفاء الكيلاني تواجدت في البنك الأهلي المصري من أجل الحصول على تحويلة مالية بقيمة 100 ألف دولار أمريكي كمؤخر لطلاقها الرسمي من النجم السوري تيم حسن.

يذكر أنّ تيم حسن ووفاء الكيلاني آثرا الصمت حيال الشائعات التي انتشرت حول انفصالهما، ولم يقم أي منهما بنفي أو تأكيد الخبر.

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