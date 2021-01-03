إندونيسيا تُباشر تطعيم مواطنيها بلقاح “سينوفاك بيوتك” مجانا

أعلنت السلطات الصحية في إندونيسيا بدأ عملية توزيع 1.2 مليون جرعة من لقاح سينوفاك بيوتك، الذي أنتجته الشركة الصينية، على المواطنين بشكلٍ مجاني.

وقال مصدر مسؤول في الصحة الإندونيسية إنّ جرعات اللقاح ستوزع على 10 آلاف مركز صحي في البلاد تم إعدادها مسبقاً لكي تكون جاهزة لاستقبال جرعات اللقاح بصورة آمنة.

وأكدّت السلطات الصحية تطعيم العاملين في القطاع الصحي، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة في البداية ضمن خطة تهدف لتحصين الشعب الإندونيسي بشكلٍ كامل.

وأشارت السلطات الصحية إلى أنّها ستختبر اللقاح بالتزامن مع توزيعه، وأكدّت استقبالها لحوالي 1.8 مليون جرعة من اللقاح خلال الشهر الجاري، بالإضافة لمواد أولية تكفي لتصنيع 15 مليون جرعة من اللقاح في المعامل الإندونيسية.

يذكر أنّ إندونيسيا سجلت أكثر من 758 ألف إصابة بفيروس كورونا توفي منهم أكثر من 22 ألف شخص.

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