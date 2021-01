مكتشف «إيبولا» يُحذَّر من احتمال ظهور أمراض قاتلة جديدة

حذر العالم الميكروبيولوجي من جمهورية الكونغو الديمقراطية البروفيسور جان جاك مويمبي تامفوم، من احتمال ظهور أمراض قاتلة جديدة.

وقال العالم المعروف باكتشافه لإيبولا، في مقابلة مع قناة CNN، إن التهديد يأتي من قطع الأشجار وإزالة الغابات، مما يؤدي إلى زيادة احتكاك الإنسان مع العوامل المختلفة المثيرة والمسببة للأمراض.

وأشار البروفيسور إلى أ ذلك قد يؤدي إلى انتشار “وباء كبير شامل” في المستقبل.

ولم يستبعد الاختصاصي ظهور عدوى تنتشر بالسرعة التي ينتشر بها كوفيد-19، وتتمتع بقدرة على القتل مثل إيبولا المميتة.

واختتم العالم حديثه قائلا: “إننا نعيش في عالم ستظهر فيه مسببات للأمراض الجديدة.. وهذا ما يُشكل تهديدا للبشرية”.

وساعد جان جاك مويمبي تامفوم، في الكشف عن فيروس إيبولا في عام 1976، وكان أول من أخذ عينات الدم من ضحايا المرض.

