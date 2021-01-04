هذا هو سبب نفوق الطيور في إيطاليا ليلة رأس السنة

أفاد المختصون، إن الطيور النافقة التي عثر عليها في إيطاليا، أصيبت بنوبات قلبية بسبب الألعاب النارية التي أطلقت في مدينة روما، حيث تعيش الكثير من الطيور بين أبنية المدينة وأشجارها، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأوضح نشطاء في جميعات حقوق الحيوان، أن الألعاب النارية التي انطلقت عشية رأس السنة الجديدة، أخافت الطيور حتى الموت.

وعبّر المارة عن صدمتهم، بعد يوم من الاحتفالات، في توثيقهم مشاهد المئات من جثث المخلوقات الصغيرة المنتشرة في عدة مواقع حول روما، بما في ذلك محطة قطار روما تيرميني.

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