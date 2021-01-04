أول صورة فوتوغرافية في التاريخ.. تعرّف عليها

نشر موقع “دقائق نت”، أول صورة فوتوغرافية في التاريخ عام 1826.

وأوضح الموقع، أن الأمر تطلب “في البداية مزيجا من الإبداع والفضول. لذا كان من المناسب أن صانع أول صورة فوتوغرافية في التاريخ مخترع وليس فنانا. في عشرينيات القرن التاسع عشر، كان جوزيف نيسفور نيبس، مفتونا بطريقة الطباعة الحجرية (طريقة بدائية للطباعة تعتمد على الحبر والزيت على سطح الحجر)”.

وأشارت “دقائق نت”، إلى أن “نيبس كان فيزيائيا ومخترعا، كان يعلم أن مادة الأسفلت المُسال (مادة تُستخدم منذ أيام المصريين القدماء) مع زيت الخُزامى على لوحٍ البيوتر (سبيكة معدنية مكونة من 85 – 99% من القصدير) ووضعت أمامه جسم ما، ليكن قطعة من الخشب. ثم عرضت اللوح لأشعة الشمس فالأسفلت سوف يتصلب في المناطق التي تعرضت للشمس أكثر من المناطق المحجوبة وراء قطعة الخشب. فإذا غسلت اللوح فالأسفلت الغير متصلب وراء قطعة الخشب سوف يُزال ليعطي انطباعا على شكل الجسم الحاجب للضوء”.

وشرح الموقع كيفية وضع اللوح المعندني، “وضع نيبس اللوح المعدني داخل غرفة مظلمة أو صندوق (صندوق التصوير القديم) ووجهه ناحية نافذة الاستوديو الخاص به. استغرق الأمر من نيبس يومين كاملين ليحصل على أول صورة فوتوغرافية في التاريخ، غير واضحة المعالم، للشارع خارج الاستوديو الخاص به، في منطقة سان لوب فارنيس في بورجوني بفرنسا”.

وختمت “دقائق نت”، “إنجاز نيبس أرسى الأساس للتصوير الفوتوغرافي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية