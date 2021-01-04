جمعية ليبيا للفنون التشكيلية تعقد اجتماعها الأول

عقدت جمعية ليبيا للفنون التشكيلية، اجتماعها الأول للإشهار، بحضور الفنانيين محمد الغريانى وسالم التميمى وعماد باشا وصبرى سلطان ويوسف السيفاو ونادية عابد ومريم بازينة والعجيلى العبيدى والسيد عبدالجواد المغربى “المسؤؤل المالى” وسالمة المدني “المكلفة بالإعلام”.

وأوضحت الجمعية، أن الاجتماع الذي عقد بدار الفنون، لنقاش لجنة الإعداد لمعرض إشهار جمعية ليبيا للفنون التشكيلية المكونة من الفنانين.

وشدّدت جمعية ليبيا للفنون التشكيلية، على ضرورة إيفاء رسوم اشتراك الإنتساب للجمعية، كما تم تكليف لجنة لتقييم الأعمال المشاركة.

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