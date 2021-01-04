إلى مرضى السكري … كيف تحسب جرعة الأنسولين؟

قد يتناول بعض مرضى السكري الأنسولين لتنظيم سكر الدم والسيطرة على ارتفاعه، لذلك في هذه المقالة سنتنحدث عن السكري، علاجه، وحساب جرعة الأنسولين.

يعد السكري أحد أكثر الأمراض المزمنه انتشارًا، ويعرف على أنه حالة مرضية مزمنه طويلة الأمد تؤثر على قدرة الجسم على تحويل الطعام إلى طاقة، في ما يأتي معلومات أكثر عن علاج السكري وطرق حساب جرعة الأنسولين.

حساب جرعة الأنسولين

بعد تناولك للطعام يقوم الجسم بتحويل ما تناولته إلى سكر والذي يسمى جلوكوز، ثم يتم إطلاق هذا السكر إلى مجرى الدم ليتم تغذية خلايا الجسم به، عند ارتفاع سكر الدم يتم ارسال إشارات إلى البنكرياس ليتم إفراز الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن السماح للجلوكوز في مجرى الدم للدخول إلى الخلايا وتزويدها بالطاقة.

يتم حساب جرعة الأنسولين اعتمادا على كمية إنتاج الأنسولين في الجسم، النظام الغذائي، الأدوية الأخرى التي يستخدمها المريض، ومدى حساسية الخلايا للإنسولين.

عند بدء العلاج بالأنسولين، يتم تقدير الجرعة اليومية من الأنسولين بناءً على وزن المريض، ثم يتم تعديلها اعتمادًا على تفاعل السكر في الدم في الوقت المناسب، وبالنظر إلى درجة مقاومة الأنسولين لدى المرضى.

لحساب جرعة الأنسولين اليومية يتم ضرب وزن المريض بالكيلوغرام ب 0.55

جرعة الأنسولين اليومية= وزن المريض (كيلوغرام) *0.55

أو جرعة الأنسولين اليومية= وزن المريض (باوند) /4

الأعراض الجانبية للأنسولين

قد يواجه مرضى السكري بعض الأعراض الجانبية لاستخدامهم الأنسولين، بالذات الجدد أو الذين بدؤوا باستخدام الأنسولين لعلامات تجارية جديدة؛ حيث تعتمد الاثار الجانبية التي قد يعاني منها الشخص على نوع الأنسولين الذي يتناوله.

إن حدوث أعراض جانبية للأنسولين بين مرضى السكر أمر نادر ولكن عندما تحدث قد تكون بسبب تفاعلات حساسية شديدة وقد تشكل خطرًا كبيرًا على صحة المريض.

تشمل الأعراض الجانبية للأنسولين ما يأتي:

زيادة في الوزن؛ بسبب بدأ الخلايا في امتصاص الجلوكوز.

انخفاض شديد في سكر الدم أو نقص سكر الدم.

طفح جلدي، نتوءات أو تورم في موقع الحقن.

القلق.

الاكتئاب.

سعال عند تناول الأنسولين المستنشق.

إذا عانيت من تفاعلات حساسية خفيفة مثل التورم، الحكة، أو الاحمرار حول موقع الحقن؛ فينصح باستشارة طبيبك، والجدير بالذكر أن الغثيان والقيء المستمران أيضًا من علامات الحساسية تجاه الأنسولين.

محاذير استخدام الأنسولين

يوجد بعض الحالات الطبية التي يمنع استخدام الأنسولين لها؛ فمثلًا يمنع استخدام الأنسولين للذين يعانون من الحساسية ضده، كما أن الأشخاص الذين يعانون من حالة انخفاض سكر الدم يمنع استخدام الأنسولين لهم.

إضافةً للحالات الطبية السابقة؛ فإن المرضى الذين يعانون من الحالات الاتية يمنع استخدام الأنسولين لهم ويجب إخبار الطبيب بهذه الحالات قبل البدء بالعلاج بالأنسولين:

انخفاض كمية البوتاسيوم في الدم.

مشاكل في الكبد.

انخفاض وظائف الكلى.

كيفية تخزين الأنسولين

نظرًا لأن الأنسولين عبارة عن مجموعة من البروتينات؛ فيجب تخزينه والتعامل معه بحذر ليحافظ على فاعليته، في ما يأتي بعض القواعد العامة التي يجب عليك اتباعها لتخزين واستخدام الأنسولين بشكل أفضل:

إن استخدام الأنسولين البارد يجعل حقنه أكثر إيلامًا؛ لذلك يمكنك تدفئة زجاجة الأنسولين عن طريق لفها برفق بين يديك قبل أن تملأ الحقنة.

إذا قمت بشراء أكثر من زجاجة أنسولين في وقت واحد، فيجب عليك تخزين الزجاجات الإضافية في الثلاجة حتى تبدأ في استخدامها.

لا تقم أبدًا بتخزين الأنسولين في درجات حرارة شديدة البرودة أو شديدة الحرارة؛ لأن درجات الحرارة القصوى تفسد الأنسولين.

لا تضع الأنسولين في الفريزر أو في ضوء الشمس المباشر.

قد تقل فاعلية الأنسولين إذا تم فتح الزجاجة لأكثر من 30 يومًا.

انظر إلى زجاجة الأنسولين جيدًا للتأكد من أن الأنسولين يبدو “طبيعيًا”، فمثلًا ؛ إذا كنت تستخدم الأنسولين العادي، فيجب أن يكون شفافًا ولا يحتوي على أي رواسب أو أي لون.

لا تستخدم الأنسولين بعد تاريخ انتهاء الصلاحية.

المصدر- طب ويب

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