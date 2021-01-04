واتس اب – هذه بعض أهم التغييرات القادمة في عام 2021

مثلما سيكون عام 2021 نقطة تحول بالنسبة لتطبيق تيليجرام، سيكون أيضاً حافلاً لتطبيق واتس اب حيث سيشهد التطبيق العديد من التغييرات الجديدة سوف نلقي الضوء على بعض منها في هذا المقال.

الشراء مباشرة من داخل واتس اب

كنا قد ذكرنا في مقالٍ سابق أن فيسبوك – الشركة الأم المالكة للتطبيق – قد تطمح لجعل واتس اب أشبه بمتجر إلكتروني لشراء البضائع والتسوق والدفع الإلكتروني بجانب كونه تطبيقاً للتواصل الشخصي.

في عام 2021 قد نرى أولى تلك الخطوات، حيث سيسمح واتس اب لأصحاب الحسابات التجارية بعرض منتجاتهم وبضائعهم لتكون متاحة للشراء مباشرة من قبل عملائهم.

المكالمات الصوتية والمرئية من خلال الحاسوب

بعد طول انتظار، سيتيح واتس اب إمكانية إجراء مكالمات الصوت أو الفيديو من خلال البرنامج الخاص بالحاسوب أو عبر المتصفح WhatsApp Web بعد أن ذلك مقتصراً فقط على تطبيق الهاتف. الميزة حالياً في الوضع التجريبي وسوف إطلاقها لعامة المستخدمين قريباً.

فتح الحساب على أكثر من جهاز

أيضاً من المزايا المطلوبة بشدة في واتس اب إمكانية استخدام الحساب الواحد على أكثر من جهاز في آن واحد وبدون الحاجة إلى اتصال الهاتف بالإنترنت.

وضع جديد في الرسائل

يختبر مطورو واتس اب حالياً وضع جديد داخل التطبيق يسمح بأرشفة الرسائل من المحادثات والمجموعات لفترة من الزمن، بحيث تتوقف الإشعارات وتتوقف الرسائل عن الظهور في صندوق الرسائل الأساسي بل تكون موجودة في أرشيف الرسائل وتعود للظهور مجدداً بعد انتهاء المدة التي يحددها المستخدم.

واتس اب أيضاً قد يعيد تسمية أرشيف الرسائل ليصبح اسمه قسم “القراءة لاحقاً” أو “Read Later” لوضع الرسائل القديمة فيها و تلافي المحادثات المزعجة بوضعها هناك.

التوقف عن العمل على بعض الهواتف القديمة

تطبيق واتس اب بداية من عام 2021 لن يعمل على الهواتف التي تعمل بنظام iOS 9 أو أقدم ونظام أندرويد 4.0.3 أو أقدم، ويظهر لنا بوضوح أن هذه الإصدارات فعلًا قديمة، حيث أن أحدث إصدار حاليًا لـiOS هو 14 وأندرويد هو 11.