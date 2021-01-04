شرطي يكتفى بدفع مشتريات امرأتين سرقا من متجر بسبب الظروف المالية الصعبة

اكتفى ضابط الشرطة مات ليما بدفع ثمن مشتريات سيدتين اتهمهما صاحب المتجر بأنهم لم يدفعوا ثمن مشترياتهم ولم يقم بتوجيه اتهامات ضدهم حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل” أمس السبت.

وحصل الموقف في سومرست بولاية ماساتشوستس الأمريكية وأشادت قيادة الشرطة بتصرفه الذي وصفته بالنبيل عندما لاحظ أن السيدتين تمران بظروف مالية صعبة، والهدف من السرقة كان إطعام طفلين.

واقتصرت العقوبة على حظر زيارة السيدتين لهذا المتجر واشترى لهما بطاقة هدية بقيمة 250 دولارا من أمواله الخاصة لشراء ما يلزمهما من متجر آخر، وقال الشرطي انا أب لطفلين.

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