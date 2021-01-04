رجل يكشف تفاصيل مغامرته بالسفر 11 ساعة قرب عجلات الطائرة

استيقظ ثيمبا كابيكا، البالغ من العمر 30 عاما من غيبوبته التي استمرت لعدة شهور بسبب نقص الاكسجين الذي تعرض له و هو مختبئ بالقرب من عجلات طائرة متجهة من جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا إلى هيثرو في بريطانيا مع صديقه الذي لقي حتفه نهاية المغامرة المجنونة.

جاءت تفاصيل الحادثة من خلال فيلم وثائقي تحت عنوان “الرجل الذي سقط من السماء” تحدث فيه كابيكا عن تفاصيل المغامرة وتخطيطاته مع رفيقه للذهاب الى بريطانيا وكيف اختبأ في الفجوة الخاصة بعجلات الطائرة.

وأوضح كابيكا “وجدنا صعوبة في ضغط أنفسنا بالكوة الخاصة بعجلات الطائرة واتخذنا قرارا لا تراجع عنه رغم الخوف الذي أصابنا عند تشغيل المحرك ولكن اضطررنا لمغادرة إفريقيا كي نظل على قيد الحياة”.

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