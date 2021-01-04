شركة هيونداي تكشف عن سيارة Creta المختلفة كلياً

أعلنت شركة هيونداي عن مواصفات السيارة الجديدة كلياً Creta والتي حصلت على هيكل كروس أوفر متوسط الحجم، طوله 4 أمتار و30 سنتيمتر.

وتختلف سيارة Creta عن سابقاتها في شكل المصابيح الأمامية والتي جاءت على شكل مثلث مكون من شرائط مضيئة تعمل بتقنيات LED، وستأتي بمحركات بسعة 1.6 و2.0 ليتر، بعزم 115 و140 حصانا، وبعلب سرعة ميكانيكية بـ 6 سرعات.

وحصلت قمرة السيارة على واجهة عصرية متطورة فيها شاشتين شاشة موضوعة بشكل أفقي تعمل باللمس مقاسها 10.4 بوصة، والاخرى السائق شاشة بمقاس 12.3 بوصة تعمل كلوحة عدادات رقمية.

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