هل هذا عصر شاومي؟ هاتف مي 11 قد باع 350,000 وحدة فقط في 5 دقائق!

عادةً ما تحقق هواتف شاومي نجاح كبير وهذا لما تقدمه من مواصفات في مقابل سعر مميز، لكن الأمر اختلف كثيرًا مع هاتف شاومي مي 11 الذي تم الإعلان عنه منذ أيام قليلة، هذا حيث أن الهاتف قد حقق مبيعات تقدر بـ350 ألف وحدة فقط في الدقائق الخمس الأولى للكشف عنه، وهو رقم في غاية الضخامة.

مبيعات هاتف مي 11 تصل إلى أرقام مدهشة

الهاتف الجديد قد حقق مبيعات تساوي 1.5 مليار يوان صيني في الدقائق الخمس الأولى، وهذا الرقم يساوي 230 مليون دولار أمريكي تقريبًا! وبالطبع فهذا الرقم هو رقم المبيعات وليس الأرباح، لكن بدون أي شك فهو رقم مدهش وينبئنا بمستقبل شركة شاومي.

إلى جانب هذا، هاتف مي 11 هو الهاتف الأول الذي يأتي مع معالج سنابدراجون 888 في العالم آخذًا بذلك اللقب من سلسلة جالكسي S21 والتي اعتدنا أنها السلسلة الاولى بهذا المعالج سنويًا! كل هذه النقاط توضح لنا أن شاومي تغيرت كثيرًا عن السابق وأصبحت شركة في غاية القوة.

مواصفات هاتف مي 11

نذكركم بمواصفات الهاتف، أتى الهاتف مع شاشة بقياس 6.81 بوصة بدقة 2K من نوع أموليد بتردد 120 هيرتز وقد حصلت على تقييم A+ من موقع DisplayMate، وهي شاشة أكثر من ممتازة من جميع النواحي.

الهاتف يقدم كاميرا خلفية بدقة 108 ميجابيكسل من سامسونج مع كاميرتي 13 و5 ميجابيكسل واسعة وماكرو على الترتيب، هذا بالإضافة إلى كاميرا سيلفي بدقة 20 ميجابيكسل. الهاتف يقدم ذواكر رائدة تصل إلى 12/265 جيجابايت مع بطارية بسعة 4,600 ملي أمبير تدعم الشحن السريع سلكيًا ولاسلكيًا بقدرة 55 و50 واتّ على الترتيب! في مقابل كل هذا فالهاتف قد سُعر بما يقارب الـ700 دولار أمريكي، لذلك فنجاحه منطقي جدًا.