وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني.. مُلحّن أشهر أغاني فيروز

أفادت وسائل إعلام لبنانية، الاثنين، أن الموسيقار والفنان الكبير، إلياس الرحباني، توفي عن عمر يناهز 83 عامًا.

ورحل الفقيد عن عالمنا، بعدما أثرى الحياة الفنية بعدد من الأعمال الخالدة.

وواكب “الرحباني”، وهو من مواليد 1938 في محافظة جبل لبنان، مسارًا فنيًا متنوعًا ومتفردًا، حيث جمع التلحين والتوزيع وكتابة الأغاني، فضلاً عن أنه كان قائد أوركسترا.

ورسم “إلياس”، إلى جانب أخويه منصور وعاصي الرحباني والمطربة فيروز، ملامح “الجيل الذهبي” للتلفزيون والمسرح والموسيقى في لبنان.

ونعى مستخدمو التواصل الاجتماعي، “إلياس”، معتبرين أن وفاته تعني طيّ صفحة لا تتكرر من صفحات الفن العربي الأصيل.

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