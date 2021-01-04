تعرف على أفضل الدفايات الكهربائية المنزلية للعام 2021

الحصول على الدفايات الكهربائية يُعتبر من الضروريات المهمة جداً لأي منزل وبخاصة في الوقت الحالي كوننا في فصل الشتاء لأنه كما يعلم الجميع فيمكن للطقس البارد أن يتسرب عبر الجدران ويبقى في الأرضيات ويجعل منزلك غير مريح ولكن باستخدام الدفايات الكهربائية يُمكنك رفع درجة حرارة غرفة معيشتك وجعل أي غرفة أكثر راحة، وللإشارة يا صديقي اختيار الدفاية الكهربائية المناسبة يعتمد على مجموعة من الأمور أهمها متطلبات المساحة ونوع السخان وميزات الأمان، وحتى نوفر عليك عناء البحث ففي هذا المقال سنتطرق إلى أفضل الأنواع الموجودة في السوق.

أفضل الدفايات الكهربائية المنزلية في الوقت الحالي:

1. TaoTronics PTC Space Heater

نبدأ بهذه الدفاية التي تستحق أن تكون في مقدمة أفضل الدفايات الكهربائية لهذا العام كونها تتمتع بمميزات فريدة أولها أنه يمكنها تسخين ما يصل إلى 70 درجة فهرنهايت في 3 ثواني فقط بفضل عنصر التسخين عالي الجودة المتواجد بها، تعمل الدفاية على 1500 واط، تحتوي هذه الدفاية على شاشة عرض رقمية يمكن استخدامها لتغيير درجة الحرارة بين 41 و 95 درجة كما تحتوي الدفاية على مؤقت وكذلك خاصية التذبذب بمعدل 65 درجة، من أهم مميزات الدفاية أنها تحتوي على غلاف مقاوم للحريق وبالتالي لا تشكل خطورة عند ارتفاع درجة الحرارة كما أنها تنطفئ بشكل تلقائي عند الاستخدام المتواصل لمدة 24 ساعة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 79.99 دولار.

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2. GiveBest Portable Electric Space Heater

معظم الدفايات الكهربائية الجيدة الموجودة في السوق يمكن أن تأتي بتكلفة مرتفعة إلى حدٍ ما لكن هذه الدفاية المحمولة هي خيار غير مكلف حيث لا يتجاوز سعرها 36.99 دولار وتتميز بقوة إنتاج تصل إلى 1500 واط كحد أقصى وترموستات قابل للتعديل يمكن استخدامه لضبط درجة الحرارة من 0 إلى 158 درجة فهرنهايت وهذا أكثر من رائع مقارنة بالسعر، الدفاية لا تصدر صوت وحجمها صغير ومناسب جداً.

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3. Lasko 755320 Ceramic Space Heater

تحتوي هذه الدفاية على مؤقت يمكن استخدامه لإيقاف تشغيلها في أي وقت تقوم بتحديده أنت كما يمكنك تركها تعمل من تلقاء نفسها حتى تقوم بإيقاف تشغيلها بنفسك، جدير بالذكر أن هذه الدفاية تأتي بمقبض حمل وجهاز تحكم عن بعد بالإضافة إلى العديد من ميزات الأمان أهمها الحماية من السخونة الزائدة كما أن الجزء الخارجي الخاص بها ذو ملمس بارد لإضافة ميزات الأمان، وأخيراً تأتي الدفاية مزودة بثرموستات قابل للتعديل يمكنك استخدامه للتشغيل التلقائي والتحكم في درجة الحرارة، يبلغ سعر هذه الدفاية حوالي 60 دولار أو أقل حسب اللون الذي تم اختياره.

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4. De’Longhi Mica Thermic Panel Heater

ننتقل الآن لهذه الدفاية التي تعتبر إلى حدٍ ما غريبة من ناحية الشكل ولكن يمكن أن نعتبرها وبدون مبالغة واحدة من أفضل الدفايات الكهربائية الموجودة في السوق وذلك لأنها تشغل مساحة صغيرة جداً بجانب أنها لا تُصدر أي صوت نتيجة لعدم وجود مراوح للنفخ، وأهم ميزة هي توفير دفئ متعدد الاتجاهات، هذه الدفاية تعمل على 1500 واط في حالة الانتاجية العالية و 750 واط في المنخفض، وأخيراً تحتوي الدفاية على أجهزة استشعار تعمل على إيقاف تشغيلها إذا كانت في خطر ارتفاع درجة الحرارة، يبلغ سعر هذه الأخيرة 99.95 دولار.

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5. Broan-NuTone 198 High Capacity

ننتقل الآن للجهاز الأخير والأغلى في قائمة أفضل الدفايات الكهربائية لهذا العام حيث يبلغ سعر هذا الأخير 275 دولار، هذه الدفاية مخصصة للتعليق على الحوائط وجعلها بعيدة عن الطريق والأرض وهذا شيء رائع وبخاصة إن كان هناك أطفال في المنزل، تعمل الدفاية بطريقتين إما عن طريق اتصال سلكي مباشر بجهد 240 فولت يبلغ أقصى إنتاج له 4000 واط أو منفذ توصيل 120 فولت بإخراج أقصى إنتاج 2000 واط، تحتوي الدفاية على ثرموستات قابل للتعديل وأهم ميزة فيها أن المروحة المدمجة في الدفاية لا تعمل إلا بعد تسخين الهواء بداخلها تماماً حتى تدفع هواء ساخن فقط.

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