عائلة من المُسنين تُسجل “رقماً قياسياً غريباً”

دخلت عائلة دي كروز موسوعة غينيس للأرقام القياسية لأعلى مجموع لأعمار أفراد الأسر بعدما وصل مجموع أعمار أفرادها إلى 1042 عاماً و315 يوماً.

وقال المسؤولون عن الموسوعة الشهيرة إنّ العائلة المكونة من 12 فرداً وصلت لهذا الرقم يوم 15 ديسمبر الماضي، وأنّ أكبر فرد فيها يبلغ من العمر 97 عاماً، في حين يصل عمر أصغر فرد 75 عاماً.

وأكدّت التقارير الصحفية ولادة جميع أفراد العائلة في باكستان قبل أن يتفرقوا في أنحاء العالم، وأوردت هذه التقارير أسماء العائلة وأعمارهم من الأكبر للأصغر وجاءت كالتالي، دورين الأكبر مواليد عام 1923، باتريك 1925، جينيفيف 1927، جويس 1929، روني 1930، بيريل 1932، جو 1934، فرانسيسكا 1936، ألثيا 1938، تيريزا 1940، روز ماري 1943، ويوجينيا 1945.

يذكر أن عائلة دي كروز أكدت ترابطهم رغم المسافات التي تفصلهم، وعدّوا دخولهم بموسوعة غينيس إحدى النقاط المضيئة في حياتهم.

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