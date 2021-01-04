بريطانيا تعتمد عقاراً يُنقذ كبار السن من العمى

أعلنت وزارة الصحة البريطانية اعتمادها عقاراً جديداً لعلاج داء التدهور البقعي الرطب لشبكية العين المرتبط بتقدم السن.

وقالت وزارة الصحة البريطانية إنّ عقار برولوسيزوماب سيُحسّن الرؤية لدى عدد كبير من مرضى داء التدهور البقعي الذي لم يُوجد علاج شافي له حتى الآن، والذي يؤدي للعمى.

وأشارت الصحة البريطانية إلى أنّ عدداً من المصابين بالمرض تناولوا هذا الدواء مرة كل 12 أسبوعا، ولاحظوا تحسناً في الرؤية بعد مرور 4 أسابيع فقط، وهي نتيجة لم يجدوها عندما استخدموا عقاراً آخر مرة كل شهر.

الجدير بالذكر أنّ داء التدهور البقعي الرطب لشبكية العين يعد من الأمراض المنتشرة في بريطانيا ويزيد عدد المصابين فيه عن 700 ألف شخص تزيد أعمار معظمهم عن 55 عاماً.

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