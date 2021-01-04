ابن عاق يضرب والدته حتى الموت.. وكاميرا المراقبة تكشفه

شهدت ولاية تكساس الأمريكية حادثة مؤسفة وغير مألوفة، إذ أقدم مراهق أمريكي لم تكشف هويته على قتل والدته إيلين بارني.

وقالت شرطة الولاية إنّ الأب استدعى الشرطة بعدما عثر على زوجته البالغة من العمر 50 عاماً متوفاة في المنزل.

وبالعودة لكاميرا المراقبة اكتشفت الشرطة المفاجأة الكبيرة، إذ أظهر مقطع الفيديو المصور قيام ابن الضحية البالغ من العمر 15 عاماً بضربها حتى الموت، لتقوم على الفور باعتقاله واحتجازه في المركز.

وأصدرت الشرطة الأمريكية بياناً بالخبر عبّرت من خلاله عن أسفها لهذا الأمر، وقدمت تعازيها لعائلة الضحية.

يذكر أنّ الشرطة المحلية لم تكشف أي تفاصيل حول القضية، وقالت إنّ التحقيقات ما تزال جارية لمعرفة الأسباب التي دفعت الابن العاق لارتكاب هذه الجريمة بحق والدته.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية