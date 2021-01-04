LG تستعد لطرح شاشة OLED قابلة للانحناء

أكدّت شركة LG الكورية الجنوبية استعدادها لطرح شاشة OLED جديدة قابلة للانحناء خلال فعاليات CES 2021.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ الشاشة الجديدة ستأتي بعلامة Bendable CSO التجارية، وبحجم 48 بوصة ودقة عرض 4K، ومعدل تحديث متغير يبدأ من 40HZ إلى 120HZ.

وتتميز الشاشة الجديدة بدعمها التبديل بين النمط المسطح عند مشاهدة محتوى الفيديو أو المنحني بنصف قطر 1000 مم عند استخدام شاشة الألعاب.

وستدعم الشاشة الجديدة العمل كمكبر صوت، مما يمنح المستخدم تجربة غامرة في الصوتيات التي تنبعث من الشاشة.

وأكدّت LG تزويدها الشاشة الجديدة بمجموعة من الميزات الجديدة التي ستكشف عنها خلال فعاليات CES 2021.

يذكر أنّ الشركة الكورية الجنوبية لم تقدم أي معلومات حول السعر الذي ستطرح بها الشاشة الجديدة.

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