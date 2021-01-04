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سامسونغ تستعد لإطلاق متعقب بتصميم أنيق

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت مجموعة من التسريبات استعداد شركة سامسونغ الكورية الجنوبية لإطلاق متعقب أشياء جديد بمواصفات مميزة سيحمل اسم Galaxy SmartTag.

وجاء المتعقب الجديد بتصميم مربع أسود اللون وبحواف دائرية، ويحتوي على ثقب لتسهيل إرفاق الأشياء التي يرغب المستخدم في تعقبها.

وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ متعقب Galaxy SmartTag سيعمل بتقنية بلوتوث 5.1 ليتصل بالأجهزة القريبة، ويحدد موقع الأشياء المحلقة ويتعرّف على أماكنها بكل يسر وسهولة.

وزودت سامسونغ هذا الجهاز ببطارية خارجية قابلة للاستبدال، حيث سيكون المستخدم قادراً على استبدالها عند نفادها ببطارية جديدة ليستمر في استخدام المتعقب.

وكانت سامسونغ قد أطلقت في العام 2018 متعقباً يتصل مع الشبكة الخليوية، وأرفقته بملحقات بهدف متابعة وتحديد موقعها بشكل مستمر.

يذكر أنّ سامسونغ ستطلق المتعقب الجديد بشكل رسمي في الحدث الذي ستقيمه يوم 14 يناير الجاري للكشف عن سلسلة غالاكسي S21.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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