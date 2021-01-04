جديد التكنولوجيا.. أقفال ذكية ببصمات الأصابع

كشفت شركة كيكستراتر الأمريكية عن أقفال ذكية تعمل ببصمات الأصابع أطلقت عليها بريل لوك.

وتتميز الأقفال الجديدة ببساطة التصميم وقلة المكونات فهي تتألف من 3 قطع سهلة الفك والتركيب بعكس الأقفال الإلكترونية المعقدة المستخدمة في الوقت الحالي.

وقالت الشركة الإلكترونية الناشئة إنّ الأقفال الجديدة قادرة على تخزين 10 بصمات أصابع لـ10 أشخاص مختلفين كحد أقصى، مع تحديد 2 من المستخدمين بصلاحيات مدير النظام التي تتيح لهما إجراء تعديلات على الاستخدام.

وزودت الشركة الأمريكية أقفالها الجديدة ببطارية تعمل عن طريق أيقونات الليثيوم تجعل القفل يعمل لمدة 3000 عملية فتح وإغلاق قبل إعادة شحنها التي تتم عن طريق منفذ مثبت في مقبض الباب.

يذكر أنّ الشركة الأمريكية طرحت أقفالها الجديدة في الأسواق العالمية بسعر يصل إلى 75 دولارا أمريكيا.

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