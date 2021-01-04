مؤتمر سامسونج للكشف عن هواتف جالكسي S21 يوم 14 يناير – وهذه أهم التوقعات!

تستعد سامسونج للإعلان عن سلسلة الهواتف الراقية جالكسي S21 يوم 14 يناير المقبل حيث ستعقد المؤتمر الصحفي الرسمي. المؤتمر سيكون حافلاً وهذه أبرز التوقعات للمؤتمر الذي ستفتتح به سامسونج عامها الجديد.

موعد مؤتمر سامسونج

مؤتمر سامسونج سوف ينعقد يوم 14 يناير في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (الخامسة بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت غرينتش)، وسوف يتم بثه مباشرة عبر الإنترنت على يوتيوب ومن خلال مؤقعها الرسمي.

هواتف جالكسي S21

سلسلة هواتف جالكسي S21 ستضم ثلاثة إصدارات هي: جالكسي S21 العادي، إصدار البلس، وإصدار الألترا مع اختلافات في قياس الشاشة التي ستتراوح بين 6 إلى 7 إنش وكذلك سعة البطارية والكاميرا في حين ستحمل الهواتف الثلاثة ذات المعالج.

الهواتف الثلاثة ستعمل بمعالج سناب دراغون 888 أو معالج Exynos 2100 كما ستدعم الشاشة في الهواتف الثلاثة معدل تحديث عالي يصل إلى 120 هيرتز، كما ستحتوي على مودم يدعم شبكات الجيل الخامس 5G. الكاميرا في الإصدار العادي والبلس قد تحمل مستشعر بدقة 64 ميجابكسل في حين قد يحمل إصدار الألترا كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل. وهذه بعض الصور المسربة للهواتف:

سماعات Galaxy Buds Pro

سامسونج أيضاً قد تكشف عن سماعات Galaxy Buds Pro اللاسلكية مع ميزة إلغاء الضوضاء النشط ودعم تقنية Dolby Atmos والصوت المحيطي ومقاومة الماء لتكون بذلك منافساً مباشراً لسماعات ابل AirPods Pro.

جهاز التتبع Samsung SmartTag

المتعقبات هي أجهزة صغيرة الحجم تتصل بالهواتف الذكية وستكون رخيصة نسبيًا في سعرها في مقابل فائدة ضخمة ستقدمها لنا في إيجاد وتتبع الأجهزة والمتعلقات الشخصية. سامسونج قد تكشف عن متعقب خاص بها باسم Samsung SmartTag يوضع مع المفاتيح الشخصية أو المحفظة مثلاً ويتم تتبع مكانه من خلال الهاتف في حالة فقدانها.