سامسونج تؤكد موعد الكشف عن سلسلة S21 في 14 يناير

أعلنت سامسونج في مقطع تشويقي على يوتيوب عن تحديد تاريخ 14 يناير الحالي موعدًا لمؤتمرها Unpacked 2021 الذي من المنتظر فيه أن تكشف عن سلسلة S21 القادمة مع 3 نسخ حسب التسريبات، بجانب بعض الأجهزة والملحقات الأخرى.

سينطلق مؤتمر سامسونج بشكل افتراضي عبر الإنترنت لتكون دعوة لكل المهتمين بمتابعة المؤتمر، ومن المنتظر أن يبدأ في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ووفقًا للتسريبات، فإن سامسونج ستطلق ثلاثة هواتف من سلسلة جالكسي S21 وربما نشاهد أحدها على الأقل يدعم القلم الذكي على غرار سلسلة نوت، كما أنه من المنتظر أن تصل مع كاميرات محدثة بدقة أعلى وشاشات أكثر وضوحًا، لكنها ربما لن تصل مع شواحن داخل الصناديق.

المصدر: موقع “عالم الثقنية”.

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