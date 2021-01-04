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مكالمة فيديو تُنقذ سيدة داهمها المخاض بمنزلها

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت مدينة بولونيا الواقعة بإقليم إميليا رومانيا الواقع في شمال إيطاليا حادثة ولادة غير مألوفة، حيث أجبرت الولادة المفاجئة لإحدى السيدات زوجها على القيام بتوليدها بالتعاون مع ممرضة حضرت معه عملية الولادة عبر الفيديو.

وقالت الممرضة إليسا نافا التي أشرفت على عملية الولادة عن بُعد، إنّ زوجاً اتصل بقسم الطوارئ بالمستشفى في الساعة الواحدة والنصف ليلاً، ووصف لصديقها حالة زوجته.

وطلب الممرض من الأب البقاء في المنزل لأنّ الولادة وشيكة وأرسل له سيارة الإسعاف.

وفور إغلاق الزوج للهاتف قامت إليسا بالاتصال به وطلبت منه تفعيل تطبيق FlagMe، وطلبت من الزوج توليد زوجته.

وتابعت إليسا إنّ الزوج كان قلقاً للغاية، لكنّه نجح في توليد زوجته خلال 12 دقيقة فقط، ليأتي الطفل إليكس إلى الحياة بصحة جيدة.

وبعد وصول الإسعاف تم نقل الأم وطفلها للمستشفى للتأكد من سلامتهما، وهناك التقى الزوجان بالممرضة إليسا وقدما لها الشكر على مساعدتها لهما.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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