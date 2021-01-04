سلالة جديدة لكورونا تُرعب بريطانيا

أبدت السلطات البريطانية قلقها من السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي ظهرت في جنوب أفريقيا، وقالت إنّها أكثر إثارة للمشكلات من السلاسة المتحورة التي ظهرت فيها، وأدت لعمليات إغلاق جديدة في معظم أنحاء بريطانيا.

وقالت السلطات البريطانية إنّ العلماء والأطباء في جنوب أفريقيا تمكنوا من اكتشاف السلالة الجديدة بسبب امتلاكهم قدرة جينومية ممتازة تُمكنهم من دراسة الفيروس بشكل أوسع.

وأكدّت السلطات البريطانية خطورة السلالة المتحورة التي ظهرت في جنوب أفريقيا وقالت إنّها تزيد من انتشار فيروس كورونا بسرعة كبيرة تفوق سرعة انتشاره في السلالات الأخرى للفيروس.

وأشارت السلطات البريطانية إلى أنّ اللقاحات التي أعدت للفيروس قد لا تجدي نفعاً مع السلالات المتحورة منه، والتي قد تتطلب إنتاج لقاحات جديدة للقضاء عليها.

يذكر أنّ السلالة الجديدة التي ظهرت في بريطانيا انتشرت في عددٍ من الدول، وفرضت عمليات إغلاق جديدة فيها.

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