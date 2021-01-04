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الدراما السورية تدخل منصات البث من خلال “قيد مجهول”

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ستشهد الأيام القليلة القادمة دخول الدراما السورية منصات البث من خلال عرض مسلسل قيد مجهول الذي سيكون أول مسلسل سوري يعرض على إحدى منصات البث.

وسيتألف المسلسل الجديد من 8 حلقات، وسيكون من نوع الإثارة والتشويق، وسيشهد مشاركة نخبة من نجوم الدراما السورية كباسل خياط، عبد المنعم عمايري، إيهاب شعبان، هيا مرعشلي، وغيرهم من النجوم.

ومسلسل قيد مجهول من تأليف محمد أبو لبن، ولواء يازجي، وإخراج السدير مسعود نجل الفنان القدير غسان مسعود، وإنتاج محمد مشيش.

يذكر أنّ هذا العمل يعد الأول للمنتج محمد مشيش في الدراما السورية بعد سلسلة من الإنتاجات المصرية التي كان أبرزها مسلسل هذا المساء، لا تطفئ الشمس، زي الشمس، أهو ده اللي صار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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