نجاة الصغيرة تعود للأضواء من جديد

بعد فترة طويلة من الغياب، صرّحت الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة، أنها مازالت تتابع الموسيقى، وتستمتع بحياتها.

وأوضحت نجاة الصغيرة، في حديثها لبرنامج “الحكاية” على mbc، “بسمع مزيكا وبدخل جوا المزيكا لأنها حياتي، بسمع الموسيقى التي تعلمتها من الكبار أوي أوي السيدة أم كلثوم، وعبدالوهاب، وكنت محظوظة وفي نعمة لأني تخرجت من جامعتهما لأنهما مثل الجامعة التي تحصل منها على دكتوراه مش مجرد مدرسة”.

وأعلنت الفنانة نجاة الصغيرة، استعدادها لتقديم أعمال فنية جديدة، “المجموعة بتاعتي مش موجودة دلوقتي، ولكن بحاول، وفي صعوبات العازفين يعني أو مفيش الملحن اللي ينفع للحاجة اللي بتمناها…وبحاول إذا قدرني ربنا هقدم حاجة قريب”.

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