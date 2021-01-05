اليونيسف تنعي رحيل إلياس الرحباني: خسارة كبيرة للفن

أعربت المديرة الاقليمية للاعلام اليونيسف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جولييت توما، عن شكرها للراحل الموسيقار إلياس الرحباني، على مساهمته مع المنظمة.

وأوضحت توما، عبر حسابها على تويتر، “وداعاً الياس رحباني وشكراً جزيلا على الفرصة للعمل معنا واصدار البوم اغاني الاطفال #البوم_١١ مع #اليونيسف، احر التعازي لصديقنا جاد وأخيه غسان والوالدة السيدة نينا Black heartBlack heart #الياس_الرحباني”.

وأضافت المنظمة، “خسارة كبيرة للفن اليوم بوفاة المؤلّف الموسيقي إلياس رحباني. تشرفنا في اليونيسف في العمل معه وابنه جاد في إطلاق ألبوم “11” مع أغاني للأطفال من تأليفه. تعازينا الحارة لعائلة #الياس_الرحباني، قلوبنا معكم”.

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