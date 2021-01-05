محاكيات أندرويد هي برامج بسيطة يتم تنصيبها على جهاز الكمبيوتر سواء كان كمبيوتر عادي أو لابتوب ومن ثم ومن خلال هذه البرامج يصبح لديك هاتف ذكي داخل جهاز الكمبيوتر الخاص بك! والمقصود هو أنك ستصبح قادر على تشغيل ألعاب وتطبيقات أندرويد بشكل سلس من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بك، واليوم نشارككم أفضل محاكيات أندرويد لتشغيل تطبيقات وألعاب أندرويد على الكمبيوتر بسهولة.

محالكي LDPlayer من أفضل محاكيات أندرويد

محاكي LDPlayer هو واحد من أفضل محاكيات أندرويد على الكمبيوتر، المحاكي يعمل بنسخة أندرويد نوجا 7.1 كما أنه يوفر خواص مختلفة ومفيدة سواء كنت ستستخدمه في تشغيل التطبيقات أو الألعاب! المحاكي يدعم ألعاب عديدة مثل ببجي، أمونج أس، كلاش أوف كلانس والمزيد، كما أنه يشغل لعبة LOL الجديدة بشكل مثالي بالإضافة لدعم التطبيقات. حمله من هنا.

محاكي BlueStacks الشهير للتطبيقات والألعاب

لا شك أن هذا المحاكي هو واحد من الأشهر على الإطلاق وهو واحد من أقدم البرامج التي تبنت هذه الفكرة، البرنامج يعمل على ويندوز وماك ويستلم تحديثات دورية تزيد من أدائه وخصائصه، هذا بالإضافة إلى دعمه لتشغيل التطبيقات والألعاب مع الاعتماد على نسخة أندرويد حديثة وخواص مميزة لتشغيل الألعاب والتحكم فيها، ولا شك أنه يدعم التطبيقات بالطبع.. حمله من هنا.

محاكي GameLoop لتشغيل لعبة ببجي على المويابل

هذا البرنامج ليس Emulator بالمعنى الحرفي، هذا حيث أنه يوفر تطبيقات وألعاب محدودة من خلاله نظرًا لأنه من تطوير شركة Tencent، لذلك فستجد عليه الألعاب التي تطورها الشركة مثل ببجي وكول أوف دوتي بالإضافة لمجموعة محدودة من التطبيقات التي يمكنك تشغيلها من خلاله، لكن لا يمكنك البحث عن التطبيق الذي تريده مباشرةً! لكن بجانب كل هذا فهو مثالي للعب ببجي أو كود. حمله من هنا.